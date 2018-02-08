2018-02-08T09:03:22+03:00
Политика

Путин прибыл в Новосибирск

В ближайшее время глава нашего государства должен посетить Академгородок
Дарья ИВАШКИНА
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Президент России Владимир ПутинПрезидент России Владимир ПутинФото: REUTERS
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В ночь на четверг, 8 февраля, президент России Владимир Путин прибыл в Новосибирск. Борт №1 приземлился в аэропорту «Толмачево».

Как ожидается, в ближайшее время глава нашего государства посетит Академгородок, где осмотрит лаборатории Института ядерной физики. После этого Путин собирается пообщаться с учеными Сибирского отделения Российской академии наук (РАН) и провести заседание Совета при президенте по науке и образованию. Также в планах российского лидера - вручить премии молодым ученым за достижения в области инноваций, сообщает спецкор «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов.

Напомним, 8 февраля в нашей стране отмечается День российской науки. Этот праздник был учрежден указом президента России от 7 июня 1999 года и приурочен к дате основания Российской академии наук, созданной по решению Петра I в 1724 году.

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