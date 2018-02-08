2018-02-08T18:32:39+03:00
В мире

В Риге прошел митинг против перевода всех школ на латышский язык

Сейм Латвии одобрил законопроект, обязывающий вести уроки на госязыке
Алексей КАРЕЛИН
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Около 40% жителей Латвия являются русскоговорящимиОколо 40% жителей Латвия являются русскоговорящимиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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В Риге несколько сотен человек вышли на митинг в защиту русских школ. На митинг пришли люди с плакатами «Нет реформе», «Школы нацменьшинств - наше богатство». Акция протеста прошла без инцидентов.

«Мы пришли сюда, чтобы показать, что народ Латвии — это не только латыши. Мы русские, мы хотим, чтобы наши права соблюдались», - заявил Валерий, один из протестующих.

По мнению другой участницы — Татьяны, из Латвии пытаются выдавить русский язык, передает РИА Новости.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, правительство республики одобрило в предварительном чтении законопроект, который обязывает преподавателей вести уроки на латышском языке даже в школах нацменьшинств. Полный переход должны осуществить в 2020-2021 годы, а начнется он уже 1 сентября 2019 года.

Дошкольников учеников первых шести классов будут учить на двух языках, затем 80% занятий начнут преподавать на госязыке и только на нем с 10 класса. При этом около 40% населения Латвии русскоязычное.

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