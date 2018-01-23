2018-01-23T17:50:25+03:00
В мире

Правительство Латвии одобрило перевод всех школ на латышский язык

Поправки к закону об образовании будут вступать в силу постепенно, начиная с 1 сентября 2019 года
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Около 40% жителей Латвия являются русскоговорящимиОколо 40% жителей Латвия являются русскоговорящимиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Правительство Латвии поддержало поправки в закон об образовании, которые предусматривают перед всех образовательных учреждений страны на обучение только на латышском языке. Соответствующее решение было принято кабмином во вторник, 23 января.

Так, начало постепенного перехода запланировано на 1 сентября 2019 года. В 2019—2020 учебном году школы для представителей национальных меньшинств должны будут обеспечить 80% обучения в 7-х классах на государственном языке. В следующем учебном году по такому же принципу построят систему образования и в 8-х классах, а к 2021—2022 учебному году на латышский язык перейдут все классы, передает Delfi.

Между тем, 40% населения двухмиллионной Латвии является русскоговорящим, что составляет около 800 тысяч человек.

Напомним, что ранее в парламенте республики уже говорили о том, что треть жителей страны представляет собой "вшей". Так, в правительственном органе отозвались о "местных русскоговорящих".

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