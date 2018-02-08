МИД Сирии: действия американской коалиции являются военным преступлением
Министерство иностранных дел Сирии назвал военным преступлением атаку международной коалиции под руководством США по проправительственным силам страны.
"Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма, атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства ее земли и народа", - говорится в заявлении МИД, направленном в Совет Безопасности и генсеку ООН, передает агентство SANA.
Также сирийское внешнеполитическое ведомство призывает осудить этот авиаудар и отмечает, что "сирийское правительство вновь требует распустить эту незаконную коалицию".
Как ранее сообщал сайт kp.ru, пресс-служба штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") объявила об авиаударах коалиции по проправительственным силам в Сирии. Отмечалось, что это было сделано якобы "в ответ на неспровоцированное нападение на штаб Сил демократической Сирии".