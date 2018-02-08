2018-02-08T20:31:54+03:00
Политика

МИД Сирии: действия американской коалиции являются военным преступлением

В послании министерства сообщается, что "сирийское правительство вновь требует распустить эту незаконную коалицию"
Екатерина БОЛГОВА
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В МИД Сирии считают военным преступлением атаку коалиции во главе с СШАВ МИД Сирии считают военным преступлением атаку коалиции во главе с СШАФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
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Министерство иностранных дел Сирии назвал военным преступлением атаку международной коалиции под руководством США по проправительственным силам страны.

"Новая агрессия представляет собой военное преступление, преступление против человечности и прямую поддержку терроризма, атака подтверждает характер подлых американских устремлений, направленных против суверенитета Сирии, единства ее земли и народа", - говорится в заявлении МИД, направленном в Совет Безопасности и генсеку ООН, передает агентство SANA.

Также сирийское внешнеполитическое ведомство призывает осудить этот авиаудар и отмечает, что "сирийское правительство вновь требует распустить эту незаконную коалицию".

Как ранее сообщал сайт kp.ru, пресс-служба штаба операции Inherent Resolve ("Непоколебимая решимость") объявила об авиаударах коалиции по проправительственным силам в Сирии. Отмечалось, что это было сделано якобы "в ответ на неспровоцированное нападение на штаб Сил демократической Сирии".

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