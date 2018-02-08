2018-02-08T02:43:31+03:00
Политика

Коалиция во главе с США нанесла удар по армии Сирии

Командование коалиционных сил сообщило о нападении на штаб оппозиционных «Сирийских демократических сил»
Юлия ДИВЕЕВА
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В Сирии коалиция нанесла удар по армии ДамаскаВ Сирии коалиция нанесла удар по армии ДамаскаФото: REUTERS
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Международная коалиция по борьбе с террористической группировкой "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), возглавляемая США нанесла удар по частям сирийской армии. Об этом сообщило коалиционное командование.

По их словам, удар по вооруженным силам Дамаска стал ответом на «неспровоцированное нападение на штаб «Сирийских демократических сил» 7 февраля, где в это время находились американские советники.

«Военнослужащие коалиции находились в качестве советников, помощников и сопровождающих сил вместе с партнерами SDF во время нападения в восьми километрах к востоку от согласованной линии предотвращения конфликтов на реке Евфрат», — говорится в сообщении командования.

В коалиции пояснили, что удары были нанесены «для защиты коалиционных и партнерских сил», чтобы «отразить акт агрессии в отношении партнеров», передает РИА Новости.

Как писала «Комсомолькая правда», глава МИД РФ Сергей Лавровсчитает, что США взяли курс на раздел Сирии, котороые станет побочным следствием их задач по выделению контролируемого курдского анклава.

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