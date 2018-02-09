2018-02-09T07:25:13+03:00
Спорт

Корейцы будут угощать гостей Олимпиады в Пхенчхане собачатиной

Местные рестораторы не собираются отказываться от традиционных блюд
Юлия ДИВЕЕВА
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Жители Пхенчхана не собираются ради Олимпиады отказываться от любимых блюд из мяса собакиЖители Пхенчхана не собираются ради Олимпиады отказываться от любимых блюд из мяса собакиФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Гости и участники Зимних Олимпийских игр в южнокорейском Пхенчхане будут иметь возможность попробовать традиционные корейские блюда из мяса собак. Как стало известно, рестораны города отказались исключать их из меню.

Местные власти издали распоряжение, запрещающее 12 ресторанам национальной кухни продавать еду на время Олимпиады. Убытки должны будут возмещены владельцам из городского бюджета, сообщает Daily Mail.

«Мы столкнулись с множеством жалоб от владельцев ресторанов, что мы отнимаем у них средства к существованию. Некоторые из них первоначально перешли на свинину или другое мясо вместо собачатины, но обнаружили, что продажи резко упали. После этого они снова переключились на мясо собаки», - рассказал журналистам сотрудник госадминистрации округа Пхенчхан Ли Юнбае.

Пхёнчхан потратил несколько миллионов долларов на подготовку района проведения Игр к наплыву иностранных гостей. Все меню и таблички в регионе оснащены переводом на иностранные языки.

Но наличие блюд из собачатины по-прежнему вызывает нарекания со стороны оргкомитета Олимпиады. В органе требуют от южнокорейских властей решить этот вопрос.

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