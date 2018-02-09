Путин рассчитывает на нормализацию отношений с Западом и отмену экономических санкций

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:06:31+03:00

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Президент РФ Владимир Путин выразил мнение, что инициаторы экономических санкций в отношении России сами разочаруются в своем подходе, и отношения с западными странами нормализуются. Об этом глава государства заявил, выступая на съезде Российского союза предпринимателей и промышленников.

«Думаю, что это им самим скоро надоест, тем, кто это делает. Все-таки надеюсь, что мы выйдем на какой-то путь нормальных отношений», - сказал президент.

Путин добавил, что Россия вступает в напряженный и очень важный период развития, и успех во многом зависит именно от усилий бизнеса.

«Политика искусственных ограничений в международных деловых отношениях - это путь тупиковый, который приводит всех, в том числе и самих инициаторов такой политики к упущенной выгоде и прямым убыткам», - подчеркнул президент.

Ссылаясь на собственный опыт общения с иностранными бизнесменами, глава государства отметил, что западные деловые круги в целом разделяют эту точку зрения. Однако конкуренция в мировой экономике в ближайшее время будет только обостряться.

«Санкционный вызов носит неконъюнктурный характер и скорее всего, сохранится на какую-то перспективу. Но повторяю, все-таки надеюсь, что здравый смысл возьмет верх, и в интересах всей мировой экономики мы будем двигаться вместе со всеми нашими партнерами», - заключил президент.