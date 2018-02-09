2018-02-09T16:12:22+03:00
Политика

Захарченко: убийцы Гиви причастны к гибели Моторолы

По словам главы ДНР, установлены все лица, причастные к убийству командира батальона ополчения республики
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments69
Глава ДНР Александр ЗахарченкоГлава ДНР Александр ЗахарченкоФото: Александр КОЦ, Дмитрий СТЕШИН
Изменить размер текста:

Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что убийцы командира батальона ополчения Михаила Толстых (Гиви) причастны к гибели комбата Арсения Павлова (Моторола).

«Установлены все лица, кто к этому причастен, некоторые задержаны. Думаю, дело (об убийстве Гиви) закончим в этом году», — сказал Захарченко, передает «Интерфакс».

Как сообщал сайт kp.ru, Михаила Толстых убили 8 февраля прошлого года. Он погиб в своем кабинете на базе батальона «Сомали», которым он командовал. Сначала сообщалось, что кабинет обстреляли из реактивного огнемета «Шмель», но позже появилась версия, что в кабинете сработала заранее заложенное взрывное устройство.

Командир батальона «Спарта» Арсений Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва бомбы в лифте его дома в Донецке. В апреле прошлого года министерство госбезопасности ДНР назвало заказчиком обоих убийств лаву департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Петрова.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американцы больше доверяют ФБР, чем Трампу
США хотят увеличить число своих военных в Азии
Москва в десятый раз присоединится к акции «Час Земли»
В США отменены почти 1,5 тысячи авиарейсов из-за снегопада
Лавров рассказал об отношении к России в мире
Сирийская армия полностью очистила провинции Алеппо и Хама от террористов ИГ*
Болельщик из США принес на открытие Олимпиады-2018 российский флаг
Соловьев выгнал из студии эксперта за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25
Глава Генштаба Украины пообещал не нападать на Россию
В США умер рэпер Кевин Смит, придумавший слово «хип-хоп»
Анна Погорилая назвала великолепным выступление Тарасовой и Морозова
В Домодедово экстренно сел самолет Emirates из-за смерти норвежца на борту
Порошенко ввел меры по борьбе с «информационной агрессией» РФ
Адвокат российских спортсменов прокомментировала решение CAS о недопуске на Олимпиаду
Порошенко подписал указ о мерах по противодействию "информационной агрессии" России
Юрий Чайка прибудет в Дагестан, чтобы представить нового прокурора
Пентагон опроверг обвинения в намеренном разрушении российского моста через Евфрат
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки нескольких колбасных компаний Белоруссии
Французский суд продлил арест Павленского еще на четыре месяца
Посол США Хантсман: в Москве мне не хватает ежедневного солнца
«Во время игры правил не меняем»: Губернатор Ленобласти записал видео в поддержку не допущенных на Олимпиаду спортсменов
Эксперт назвал дискриминацией решение CAS о недопуске 47 россиян на Олимпиаду
Умер один из основателей американской рок- группы Mr. Big
Депутаты Рады пикетируют сейм Польши из-за запрета идеологии националистов