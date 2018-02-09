Захарченко: убийцы Гиви причастны к гибели Моторолы
Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что убийцы командира батальона ополчения Михаила Толстых (Гиви) причастны к гибели комбата Арсения Павлова (Моторола).
«Установлены все лица, кто к этому причастен, некоторые задержаны. Думаю, дело (об убийстве Гиви) закончим в этом году», — сказал Захарченко, передает «Интерфакс».
Как сообщал сайт kp.ru, Михаила Толстых убили 8 февраля прошлого года. Он погиб в своем кабинете на базе батальона «Сомали», которым он командовал. Сначала сообщалось, что кабинет обстреляли из реактивного огнемета «Шмель», но позже появилась версия, что в кабинете сработала заранее заложенное взрывное устройство.
Командир батальона «Спарта» Арсений Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва бомбы в лифте его дома в Донецке. В апреле прошлого года министерство госбезопасности ДНР назвало заказчиком обоих убийств лаву департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Петрова.