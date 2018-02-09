Захарченко: убийцы Гиви причастны к гибели Моторолы

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:12:22+03:00

По словам главы ДНР, установлены все лица, причастные к убийству командира батальона ополчения республики

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Глава самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александр Захарченко заявил, что убийцы командира батальона ополчения Михаила Толстых (Гиви) причастны к гибели комбата Арсения Павлова (Моторола).

«Установлены все лица, кто к этому причастен, некоторые задержаны. Думаю, дело (об убийстве Гиви) закончим в этом году», — сказал Захарченко, передает «Интерфакс».

Как сообщал сайт kp.ru, Михаила Толстых убили 8 февраля прошлого года. Он погиб в своем кабинете на базе батальона «Сомали», которым он командовал. Сначала сообщалось, что кабинет обстреляли из реактивного огнемета «Шмель», но позже появилась версия, что в кабинете сработала заранее заложенное взрывное устройство.

Командир батальона «Спарта» Арсений Павлов погиб 16 октября 2016 года в результате подрыва бомбы в лифте его дома в Донецке. В апреле прошлого года министерство госбезопасности ДНР назвало заказчиком обоих убийств лаву департамента контрразведки Службы безопасности Украины (СБУ) Алексея Петрова.