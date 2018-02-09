ФИФА утвердила список тренировочных баз сборных ЧМ-2018

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:36:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила список тренировочных лагерей для сборных, которые примут участие в чемпионате мира по футболу 2018 года. Всего на игры зарегистрировали 32 команды. Российская сборная для подготовки к чемпионату получила учебно-тренировочный центр «Новогорск», что в Химкинском районе.

Согласно списку ФИФА, португальцы будут базироваться в «Сатурне» в Кратово, немцы - на базе ЦСКА в Ватутинках, аргентинцы - в училище олимпийского резерва «Бронницы», бельгийцы - в «Гучково» в Дедовске, французы — в отеле Hilton Garden Inn Moscow New Riga в Истре.

В «Юг Спорт» в Сочи отправится сборная Бразилии, в «Ахмат-Арену» в Грозном — команда Египта, в академию ФК «Краснодар» - испанцы, в калининградской «Балтии» - сербы.

Все базы включают расположенные недалеко друг от друга отель и тренировочную площадку. Объекты находятся на расстоянии не более часа езды от аэропортов. Всего организаторам пришлось совершить 123 визита, чтобы составить итоговый список.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, ЧМ-2018 начнется 14 июня и завершится 15 июля 2018 года. В 11 городах России пройдут 64 матча.