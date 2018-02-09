2018-02-09T16:46:31+03:00
Происшествия

В аэропорту Амстердама произошло возгорание недалеко от ВПП

Для тушения огня на взлетное поле выехали пожарные автомобили
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
В аэропорту Амстердама произошло возгораниеВ аэропорту Амстердама произошло возгораниеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

В пятницу, 9 февраля, в аэропорту Амстердама "Схипхол" произошло возгорание недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Пламя бушует близ самолета, стоящего у взлетно-посадочной полосы. Для тушения огня на взлетное поле выехали пожарные автомобили. Об инциденте не сообщается в здании аэропорта, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 31 января в аэропорту Волгограда вспыхнул пожар в салоне лайнера Airbus 320, выполнявшего рейс по маршруту «Москва – Волгоград». Самолет уже приземлился и пассажиры с вещами выходили к трапу, когда началось возгорание между креслами, и дым стал стремительно заполнять салон. Выяснилось, что у одного из пассажиров загорелось зарядное устройство.

На борту самолета находились 150 пассажиров и 7 членов экипажа. Члены экипажа приняли решение об эвакуации пассажиров через эвакуационные выходы, в том числе через надувные трапы. Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Американцы больше доверяют ФБР, чем Трампу
США хотят увеличить число своих военных в Азии
Москва в десятый раз присоединится к акции «Час Земли»
В США отменены почти 1,5 тысячи авиарейсов из-за снегопада
Лавров рассказал об отношении к России в мире
Сирийская армия полностью очистила провинции Алеппо и Хама от террористов ИГ*
Болельщик из США принес на открытие Олимпиады-2018 российский флаг
Соловьев выгнал из студии эксперта за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25
Глава Генштаба Украины пообещал не нападать на Россию
В США умер рэпер Кевин Смит, придумавший слово «хип-хоп»
Анна Погорилая назвала великолепным выступление Тарасовой и Морозова
В Домодедово экстренно сел самолет Emirates из-за смерти норвежца на борту
Порошенко ввел меры по борьбе с «информационной агрессией» РФ
Адвокат российских спортсменов прокомментировала решение CAS о недопуске на Олимпиаду
Порошенко подписал указ о мерах по противодействию "информационной агрессии" России
Юрий Чайка прибудет в Дагестан, чтобы представить нового прокурора
Пентагон опроверг обвинения в намеренном разрушении российского моста через Евфрат
Россельхознадзор ввел ограничения на поставки нескольких колбасных компаний Белоруссии
Французский суд продлил арест Павленского еще на четыре месяца
Посол США Хантсман: в Москве мне не хватает ежедневного солнца
«Во время игры правил не меняем»: Губернатор Ленобласти записал видео в поддержку не допущенных на Олимпиаду спортсменов
Эксперт назвал дискриминацией решение CAS о недопуске 47 россиян на Олимпиаду
Умер один из основателей американской рок- группы Mr. Big
Депутаты Рады пикетируют сейм Польши из-за запрета идеологии националистов