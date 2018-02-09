В аэропорту Амстердама произошло возгорание недалеко от ВПП

9 Февр. 2018 2018-02-09T16:46:31+03:00

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В пятницу, 9 февраля, в аэропорту Амстердама "Схипхол" произошло возгорание недалеко от взлетно-посадочной полосы.

Пламя бушует близ самолета, стоящего у взлетно-посадочной полосы. Для тушения огня на взлетное поле выехали пожарные автомобили. Об инциденте не сообщается в здании аэропорта, передает РИА Новости.

Как сообщал сайт kp.ru, 31 января в аэропорту Волгограда вспыхнул пожар в салоне лайнера Airbus 320, выполнявшего рейс по маршруту «Москва – Волгоград». Самолет уже приземлился и пассажиры с вещами выходили к трапу, когда началось возгорание между креслами, и дым стал стремительно заполнять салон. Выяснилось, что у одного из пассажиров загорелось зарядное устройство.

На борту самолета находились 150 пассажиров и 7 членов экипажа. Члены экипажа приняли решение об эвакуации пассажиров через эвакуационные выходы, в том числе через надувные трапы. Волгоградская транспортная прокуратура проводит проверку по факту случившегося.