2018-02-09T17:32:59+03:00
Политика

Медведев рассказал об увеличении закупок российского ПО для госнужд

По словам премьер-министра, сейчас программное обеспечение российского производства закупается в два раза чаще по сравнению с 2015 годом
Екатерина БОЛГОВА
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Премьер-министр РФ Дмитрий МедведевПремьер-министр РФ Дмитрий МедведевФото: REUTERS
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Глава правительства РФ Дмитрий Медведев заявил, что в настоящее время программное обеспечение российского производства для государственных нужд закупается в два раза чаще, чем в 2015 году.

На заседании правительственной комиссии по использованию информационных технологий он рассказал, что госкомпании все чаще отдают предпочтение отечественному ПО, среди которого - операционные программы, поисковые системы, офисные, бухгалтерские и антивирусные приложения.

"Выбор довольно значительный, спрос на них растет, в том числе благодаря нашей системе стимулирования. Российское программное обеспечение закупается для госнужд в два раза чаще, чем это было в 2015 году", — сказал Медведев.

Он напомнил о введении ограничений по допуску иностранного ПО к участию в госзакупках по программе импортозамещения цифровых технологий для поддержки российских компаний. По словам премьера, муниципальные и государственные ведомства могут покупать только программы, размещенные в специальном реестре.

"Надо усовершенствовать, кстати, правила ведения этого реестра. Надо, чтобы там учитывались новые программы, которые созданы именно в России, а не только то, что право собственности на такое программное обеспечение принадлежит российским компаниям", — добавил Медведев, передает РИА Новости.

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