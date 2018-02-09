2018-02-09T18:32:22+03:00
В мире

В США хотят разработать крылатую ракету дальнего радиуса действия

Таким способом американцы хотят противостоять ПВО РФ и Китая
Юлия ЩЕРБАКОВА
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США намерены разработать крылатую ракету дальнего радиуса действия, которой будут оснащены новые американские стратегические бомбардировщики-невидимки B-21 Raider. Это будет сделано в рамках противодействия российским ПВО. Об этом заявили американские эксперты.

По мнению специалистов, новые военные самолеты будут не в состоянии преодолеть российские и китайские системы ПВО, даже с учетом передовых стелс-технологий, применяемых при разработке. При этом Пентагон рассчитывает, что создание новых крылатых ракет поможет исправить ситуацию, передает сайт «Свободная пресса».

Эксперты подчеркивают, что ракеты необходимо поставить как можно скорее. В противном случае это негативно скажется на потенциал американских военных сил. А это в свою очередь повлечет за собой неспособность противодействия системам противовоздушной обороны ведущих стран мира.

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