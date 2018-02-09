Трамп подписал законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год

9 Февр. 2018 2018-02-09T19:17:50+03:00

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Президент США Дональд Трамп сообщил в своем микроблоге в Twitter, что подписал законопроект о федеральном бюджете на 2018-2019 финансовый год.

"Только что подписал законопроект. Теперь мы будем сильнее, чем когда-либо раньше. Мы любим нашу армию и нуждаемся в ней, мы дали ей все и даже больше. Это случилось впервые за долгое время. Также это означает рабочие места, рабочие места и еще раз рабочие места!" — написал Трамп.

Таким образом, он продлил финансирование правительственных ведомств до 23 марта. Ранее они приостановили работу, так как конгресс не смог принять проект бюджета на 2018 финансовый год, а срок временного бюджетного соглашения истек, сообщал сайт kp.ru.

Американский лидер назвал законопроект "большой победой для армии, но большими растратами, чтобы получить голоса демократов". "В отсутствии большего числа республиканцев в конгрессе мы были вынуждены увеличить расходы на то, что нам не нравится или не хочется, чтобы, наконец, после многих лет истощения позаботиться о нашей армии", — написал Трамп.