«Во время игры правил не меняем»: Губернатор Ленобласти записал видео в поддержку не допущенных на Олимпиаду спортсменов

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко опубликовал в Интернете видео в поддержку российских спортсменов, признанных «чистыми» и не замешанными в допинговых скандалах, но все равно не допущенными на Олимпийские игры в Пхенчхане решением Международного олимпийского комитета. Ролик появился на официальном YouTube-канале главы региона.

Видео было снято во время волейбольного матча. В начале ролика Александр Дрозденко, одетый в спортивную форму, говорит: «Во время игры правил не меняем». В комментарии к видео губернатор написал: «Недопуск к Олимпиаде «чистых» российских спортсменов - грязная политика». В поддержку наших олимпийцев также высказались председатель областного комитета по физической культуре и спорту Геннадий Колготин и зампредседателя правительства региона по ЖКХ Олег Коваль.

Напомним, перед началом Олимпиады комиссия МОК отказалась приглашать на Игры в Южной Корее 13 россиян, с которых арбитражный суд в Лозанне снял пожизненную дисквалификацию.

#NoRussiaNoGames.Недопуск к Олимпиаде "чистых" российских спортсменов - грязная политика. #NoRussiaNoGames Barring the Russian Athletes Clear of Doping is Dirty Tricks. #NoRussiaNoGames В ролике использована музыкальная композиция Gorky Park - Moscow Calling.