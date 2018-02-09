2018-02-09T22:37:51+03:00
Политика

Пентагон опроверг обвинения в намеренном разрушении российского моста через Евфрат

Ранее в Минобороны РФ заявили, что мост разрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины
Екатерина БОЛГОВА
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Пентагон открестился от намеренного разрушения российского моста‍Пентагон открестился от намеренного разрушения российского моста‍Фото: REUTERS
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Пентагон опроверг обвинения в намеренном разрушении моста через реку Евфрат в Сирии, построенного российскими военнослужащими.

Как ранее сообщал сайт kp.ru, в Минобороны РФ заявили, что мост разрушился из-за резкого повышения уровня воды в реке после преднамеренного открытия шлюзов плотины. Отмечалось, что это могло быть попыткой американской стороны не допустить укрепления сирийских военных на левом берегу Евфрата.

"Это обвинение необоснованное и ложное", — заявил официальный представитель Пентагона Эрик Пэхон, передает РИА Новости.

Российские военные специалисты построили 210-метровый мост через Евфрат в нескольких километрах от города Дейр-эз-Зор на северо-востоке Сирии в сентябре прошлого года. Он планировался для переброски военной техники и личного состава на восточный берег Евфрата. Пропускная способность конструкции — восемь тысяч машин в сутки. Мост мог выдержать вес танков, БМП и реактивных систем залпового огня.

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