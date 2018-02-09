9 Февр. 2018 2018-02-09T23:22:31+03:00

В Домодедово экстренно сел самолет Emirates из-за смерти норвежца на борту Фото: Михаил ФРОЛОВ

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В пятницу, 9 февраля, в московском аэропорту Домодедово экстренную посадку совершил самолет авиакомпании Emirates. Лайнер направлялся из Дубая в Осло, когда на его борту умер гражданин Норвегии.

«По данным следствия, сегодня примерно в 12:45 мск в столичном аэропорту Домодедово совершил вынужденную посадку самолет, следовавший рейсом Дубай - Осло, по причине ухудшения самочувствия одного из пассажиров», - сообщила представитель Московского межрегионального следственного управления на транспорте (ММСУТ) СК Елена Марковская.

Она отметила, что к воздушному судну судно прибыли медики, которые уже не смогли помочь пассажиру.

«Они констатировали смерть гражданина Королевства Норвегия 1957 года рождения», - добавила Марковская.

По ее словам, проводится доследственная проверка по этому факту.

Как сообщил источник в экстренных службах, умерший мужчина страдал тяжелым заболеванием, передает ТАСС.