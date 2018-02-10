Соловьев выгнал из студии эксперта за комментарий в адрес погибшего пилота Су-25

10 Февр. 2018 2018-02-10T00:31:55+03:00

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Телеведущий Владимир Соловьев во время своей программы попросил покинуть студию американского эксперта российского происхождения Григория Винникова за уничижительное высказывание о погибшем в Сирии пилоте самолета Су-25 Романе Филипове.

На телепередаче «Вечер с Владимиром Соловьевым» председатель комитета Госдумы по образованию, Вячеслав Никонов предложил объявить минуту молчания по погибшему летчику. В это время Винников попытался оспорить героизм российского военнослужащего. На что сразу отреагировали гости передачи и ведущий.

«В России есть понятие «уважение к смерти», тем более к героям», — заявил Соловьев.

После словесной перепалки он потребовал, чтобы Винников покинул эфир.

«Сегодня хоронили героя. И когда здесь, в студии, мы слышим это, я думаю, что ведущий должен попросить человека покинуть студию», - сказал телеведущий.

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Как уже рассказывала «Комсомольская правда», майор Роман Филипов погиб третьего февраля. Его самолет Су-25 былсбит террористами из ПЗРК в Сирии. Филипов успел катапультироваться и оказался в районе подконтрольного боевикам населенного пункта Телль-Дебес. Он попал в окружение к террористам и героически погиб, подарвав себя гранатой. Его похоронили восьмого февраля на Коминтерновском кладбище в Воронеже.