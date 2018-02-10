Специалисты по гражданской обороне просчитали возможные сценарии войны с Россией

10 Февр. 2018 2018-02-10T12:43:52+03:00

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Специалисты по гражданской обороне МЧС РФ считают, что при вооруженном конфликте с Россией иностранные государства будут применять современное высокоточное оружие и диверсионные группы, а вот применение оружия массового поражения, в том числе ядерного, маловероятно. Такие выводы содержаться в научно-методическом труде ведомства.

Спасатели просчитали возможные сценарии ведения войны на территории России, и предложили отказаться от массовой эвакуации населения в военное время. По их мнению, наиболее вероятными опасностями, грозящими населению, могут стать не поражающие факторы ядерного оружия, а вторичные факторы техногенных аварий, которые возникают при локальном поражении высокоточным оружием опасных или важных объектов.

Поэтому вывозить население следует лишь из зон воздействия этих вторичных факторов — радиоактивных и химических заражений, катастрофических затоплений, пожаров и так далее, передает РИА Новости.

В МЧС отметили, что при составлении прогноза хода возможного вооруженного конфликта изначально было принято положение о том, что целенаправленные удары помирному населению РФ потенциальный противник не станет наносить.