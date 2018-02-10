2018-02-10T14:12:07+03:00
Происшествия

На юго-востоке Москвы водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылся

Один из пострадавших находится в тяжелом состоянии
Дарья ИВАШКИНА
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На юго-востоке Москвы водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылсяНа юго-востоке Москвы водитель сбил женщину с двумя детьми и скрылсяФото: "КП" Архив
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В субботу, 10 февраля, черный автомобиль KIA сбил женщину с двумя детьми на юго-востоке Москвы. Инцидент произошел в столичном районе Марьино, а именно возле дома №31 по Батайскому проезду.

Причем после случившегося предполагаемый виновник аварии скрылся. Как уточнил журналистам информированный источник, в настоящее время скрывшаяся с места ДТП машина разыскивается.

Что касается пострадавших, то все они получили травмы различной степени тяжести. «Пострадавшие получили различные травмы, состояние одного из них оценивается как тяжелое», - сказал собеседник «Интерфаксу».

Отметим, это далеко не первый подобный случай в Москве. К примеру, в декабре прошлого года на севере столицы водитель сбил людей на пешеходном переходе и также скрылся с места происшествия. Тогда пострадали четыре человека, в том числе четырехлетний ребенок.

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