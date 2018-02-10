2018-02-10T14:34:41+03:00
Общество

Умер актер Джон Гэвин - звезда фильма «Психо»

Стало известно, что от осложнений, вызванных пневмонией, умер актер Джон Гэвин
Дарья ИВАШКИНА
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Актер Джон Гэвин в фильме «Психо» режиссера Альфреда ХичкокаАктер Джон Гэвин в фильме «Психо» режиссера Альфреда ХичкокаФото: кадр из фильма
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В субботу, 10 февраля, появилась информация о том, что умер актер Джон Гэвин. Как стало известно, артист, который какое-то время даже был послом Соединенных Штатов в Мексике, скончался в минувшую пятницу у себя дома в Беверли-Хиллз. Ему было 86 лет.

По информации американских СМИ, причиной смерти стали осложнения, вызванные пневмонией. Кроме того, как выяснилось, актер долгое время болел лейкемией, пишет The New York Times.

СПРАВКА «КП»

Джон Гэвин снимался в таких известных фильмах, как «Психо» режиссера Альфреда Хичкока и «Спартак» Стэнли Кубрика. Также он исполнил главную роль в драме Дугласа Сирка «Время любить и время умирать», снятой по одноименному роману Ремарка.

Кстати, в июне 1981 года Рональд Рейган, занимавший тогда пост президента США, назначил Гэвина послом Соединенных Штатов в Мексике. И до 12 июня 1986 года актер был представителем Вашингтона в этой латиноамериканской стране.

После ухода с государственной службы Джон Гэвин стал успешным бизнесменом и общественным деятелем.

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