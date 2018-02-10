Немецкая биатлонистка Лаура Дальмайер стала олимпийской чемпионкой в спринте

10 Февр. 2018 2018-02-10T15:20:44+03:00

Лучшая из россиянок Татьяна Акимова отстала более чем на минуту от победительницы

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане в субботу, 10 февраля, в первый день соревнований была разыграна медаль в женском биатлоне в спринте. Победа в первой биатлонной гонке олимпийского турнира досталась немке Лауре Дальмайер.

Серебро - у норвежки Марте Олсбю, третья - Вероника Виткова из Чехии.

За российскую команду выступали две спортсменки - Татьяна Акимова и Ульяна Кайшева. Акимова, не допустив промахов, стала 19-й в итоговом протоколе. Она отстала на 1 минуту 18,0 секунды от победительницы. А вот Кайшева с двумя промахами проиграла 1 минуту 52,3 секунды, заняв 32 место.

В воскресенье, 11 февраля, на Олимпиаде пройдет мужской спринт.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. Российскую команду здесь представляет делегация из 168 спортсменов. В биатлоне состав нашей команды - всего 4 человека.