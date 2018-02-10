Семен Елистратов: посвящаю эту медаль всем, кого отстранили от игр

10 Февр. 2018 2018-02-10T16:53:59+03:00

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После успешно завершенных первых стартов на Олимпиаде в Пхенчахне российский шорт-трекист Семен Елистратов прокомментировал исход битвы за награды. Он стал третьим на дистанции в 1 500 метров, добыв вторую для себя награду на Олимпиадах.

- Я посвящаю эту медаль всем ребятам, которых так подло и мерзко отстранили от Олимпиады. Держитесь и боритесь. Меня поддерживали все ребята. Буквально перед вылетом у меня спрашивали, полечу я или нет в Корею. Ну, как я мог не полететь? Это моя жизнь, это мой путь к моей мечте. Кто мне так говорил? Это уже неважно, - приводит слова Елистратова "Р-Спорт".

Елистратов поведал, что восстановился к Олимпиаде проблем со здоровьем и на этой дистанции совсем недавно у него были проблемы:

- Буквально пару месяцев назад на этапе Кубка мира на этой дистанции я был двадцатым. У меня были достаточно серьезные проблемы со здоровьем. А сегодня я – третий на Олимпийских играх! - приводит слова Елистратова пресс-служба ОКР.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. За российскую сборную выступают 168 спортсменов.