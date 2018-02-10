Российские керлингисты проиграли в дабл-миксте Канаде на Олимпиаде в Пхенчхане

10 Февр. 2018 2018-02-10T17:03:11+03:00

Наши керлингисты проиграли второй матч на олимпийском турнире при четырех победных поединках. Фото: REUTERS

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Сборная России по смешанному керлингу в составе Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого поражением завершила свой очередной поединок на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. В поединке 6 тура россияне встречались с командой Канады и уступили со счетом 2:8.

После этого поединка россияне при четырех победах и двух поражениях делят 2-4 места с командами Норвегии и Швейцарии. У нас уже есть путевка в плей-офф олимпийского турнира.

В лидерах нашей группы - команда Канады с 5 победами при 1 поражении. Следующая игра у российской команды - в ночь на воскресенье по московскому времени. Наши сыграют с командой Швейцарии в седьмой встрече группового олимпийского турнира.

Отметим, что наша пара Брызгалова - Крушельницкий являются чемпионами мира 2016 года в дабл-миксте. А канадцы, с которыми мы играли сегодня - вице-чемпионы мира 2017.