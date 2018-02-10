2018-02-10T19:02:39+03:00
В мире

Эстония и Россия обменялись осужденными за шпионаж‍

Таллин передал Москве Артема Зинченко, получившего в прибалтийской стране пять лет тюрьмы
Дарья ИВАШКИНА
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Эстония сообщила об обмене осужденными за шпионаж между Таллином и МосквойЭстония сообщила об обмене осужденными за шпионаж между Таллином и МосквойФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Полиция безопасности (КАПО) Эстонии сообщила, что в субботу, 10 февраля, Таллин и Москва провели на погранпункте Койдула обмен осужденными за шпионаж гражданами. Как выяснилось, приговоренного в Эстонии к пяти годам тюрьмы гражданина России Артема Зинченко обменяли на Райво Суси, осужденного в нашей стране за шпионаж.

Как отмечается в заявлении КАПО, ранее оба осужденных подали прошения о помиловании, которые были удовлетворены президентами России и Эстонии.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, в мае прошлого года Харьюский уездный суд в Таллине признал Зинченко виновным в работе на Главное разведывательное управление при Генштабе Вооруженных сил РФ и попытке подрыва безопасности прибалтийской страны и приговорил его к пяти годам лишения свободы. А в декабре 2017 года Райво Суси получил 12 лет тюрьмы за шпионаж: такое приговор вынес Московский городской суд.

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