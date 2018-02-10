10 Февр. 2018 2018-02-10T19:23:45+03:00

В Киеве объяснили, почему Украина не стала воевать за Крым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

По словам экс-нардепа Андрея Сенченко, на то было несколько причин

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Бывший народный депутат Украины от Крыма Андрей Сенченко, который весной 2014 года временно исполнял обязанности замглавы администрации президента, рассказал, почему Киев не стал воевать за полуостров.

По его словам, если бы власти незалежной ввели военное положение в Крыму, то стране пришлось бы пожертвовать президентскими выборами. Дело в том, что украинская конституция не предусматривает проведение выборов в условиях войны, а изменить основной закон тогда было невозможно.

Кроме того, как заявил Сенченко, в какой-то момент Александр Турчинов, занимавший в то время пост и.о. президента незалежной, все-таки отдал приказ командиру морских пехотинцев в Керчи открыть огонь, однако военные не стали его выполнять. Экс-нардеп объяснил этот отказ тем, что «были факты предательства, <…> а где-то это вопрос того, что страна не воевала и не было элементарной готовности».

Также, по мнению политика, важную роль сыграли тесные отношения россиян и украинцев, проживавших в Крыму. Как заметил Сенченко, воевать с людьми, с которыми дружишь много лет, «всегда непросто».

Напомним, Крым вошел в состав России по итогам референдума, состоявшегося в марте 2014 года: тогда подавляющее большинство жителей полуострова поддержали воссоединение с РФ. При этом, как неоднократно заявляли в Москве, процедура присоединения региона соответствовала всем нормам международного права.