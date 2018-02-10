На Эльбрусе нашли пропавшего альпиниста из Москвы

10 Февр. 2018 2018-02-10T20:18:51+03:00

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В субботу, 10 февраля, поисково-спасательный отряд из восьми человек отправился на поиски альпиниста из Москвы, который в условленное время не вышел на связь, находясь на Эльбрусе. В результате вскоре пропавшего удалось найти.

Как уточнил представитель главного управления МЧС по Кабардино-Балкарии Кантемир Беров, спортсмена обнаружили живым и здоровым, когда он находился на высоте около 5200 метров над уровнем моря. После этого спасатели помогли потерявшемуся туристу спуститься вниз.

«Спасатели обнаружили альпиниста на высоте 5200 метров и помогли ему спуститься вниз на поляну Азау. От дальнейшей помощи спортсмен отказался», - приводит слова Берова РИА Новости.

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