2018-02-10T20:35:34+03:00
Политика

Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла

Глава нашего государства подписал соответствующий указ
Дарья ИВАШКИНА
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Президент РФ Владимир ПутинПрезидент РФ Владимир ПутинФото: REUTERS
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В субботу, 10 февраля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин присвоил нескольким российским дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла.

Согласно подписанному главой нашего государства указу, дипранги получили заместители министра иностранных дел Евгений Иванов и Александр Панкин, а также представители нашей страны в Саудовской Аравии, Аргентине и Австралии - Сергей Козлов, Виктор Коронелли и Григорий Логвинов.

Кроме того, ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен постпреду России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене и Австрии Александру Лукашевичу и директору департамента Северной Америки МИД РФ Георгию Борисенко, говорится на официальном портале правовой информации.

Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале Путин назначил нового посла в Казахстане: место Михаила Бочарникова занял экс-постпред в Женеве Алексей Бородавкин

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