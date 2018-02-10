Путин присвоил ряду дипломатов ранг чрезвычайного и полномочного посла
В субботу, 10 февраля, стало известно, что президент РФ Владимир Путин присвоил нескольким российским дипломатам ранги чрезвычайного и полномочного посла.
Согласно подписанному главой нашего государства указу, дипранги получили заместители министра иностранных дел Евгений Иванов и Александр Панкин, а также представители нашей страны в Саудовской Аравии, Аргентине и Австралии - Сергей Козлов, Виктор Коронелли и Григорий Логвинов.
Кроме того, ранг чрезвычайного и полномочного посла присвоен постпреду России при Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в Вене и Австрии Александру Лукашевичу и директору департамента Северной Америки МИД РФ Георгию Борисенко, говорится на официальном портале правовой информации.
Кстати, напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее в феврале Путин назначил нового посла в Казахстане: место Михаила Бочарникова занял экс-постпред в Женеве Алексей Бородавкин