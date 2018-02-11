Дональд Трамп определил главные приоритеты иммиграционной реформы США

11 Февр. 2018 2018-02-11T10:16:14+03:00

Американский лидер призвал конгрессменов встать на сторону закона и защитить своих сограждан

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Президент США Дональд Трамп назвал три главных приоритета своей иммиграционной реформы и призвал американских конгрессменов поддержать ее в интересах безопасности своих сограждан.

Соответствующее заявление главы государства было опубликовано в Твиттер.

«Моя администрация определила три главных приоритета для создания безопасной, современной и законной системы иммиграции: полностью охраняемая граница, прекращение «цепной» иммиграции и отмена визовых лотерей», - заявил Трамп.

Президент напомнил, что в настоящее время лазейки в американском законодательстве используются такими свирепыми этническими преступными группировками, как MS-13, которая действует уже в 40 штатах. Кроме того, незаконная иммиграция ложится тяжелым бременем на налогоплательщиков.

«Настало время действовать и защитить граждан США: каждый конгрессмен должен выбрать сторону закона и сторону американцев», - заключил Трамп.

Mara Salvatrucha, известная также как MS-13, является одной из самых жестоких и быстрорастущих преступных группировок Центральной и Северной Америки. Основу банды сотавляют выходцы из латиноамериканских стран. По оценкам ФБР, численность MS-13 достигает 80 тысяч человек, до половины из которых действует на территории США.

Как сообщал сайт kp.ru, Трамп уже неоднократно призывал Конгресс усовершенствовать иммиграционное законодательство, которое «подводит американцев».