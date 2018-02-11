Голландский конькобежец Свен Крамер стал олимпийским чемпионом на дистанции 5000 метров

11 Февр. 2018 2018-02-11T12:22:16+03:00

В тройку вошли еще норвежец и канадец

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В воскресенье, 11 февраля, на Олимпиаде в Пхенчхане были разыграны медали в конькобежном спорте в беге на дистанцию 5 000 метров. Победу в этом виде программы одержал голландец Свен Крамер.

Крамер прошел дистанцию за 6 минут 09,76 секунды. Он побил олимпийский рекорд, установленный 4 года назад в Сочи. Тогда он победил, преодолев дистанцию на 1 секунду медленнее.

Второе место - у канадца Теда-Яна Блумена (6 минут 11,616 секунды), третьим же стал норвежец Сверре Лунде Педерсен - 6 минут 11,618 секунды. Оба спортсмена принимали участие в одном забеге и для определения победителя потребовался фотофиниш. Россияне в этом виде программы не принимали участия.

Олимпиада в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля 2018 года. За сборную России из-за жестких санкций со стороны МОК выступают 168 человек.