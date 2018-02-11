2018-02-11T14:18:10+03:00
Экономика

«Райффайзенбанк» оповестил клиентов о возможных сбоях при проведении операций

Специалисты кредитной организации установили причину неполадок и работают над ее устранением
Денис СУХОВ
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«Райффайзенбанк» оповестил клиентов о возможных сбоях при проведении операций«Райффайзенбанк» оповестил клиентов о возможных сбоях при проведении операцийФото: Марина ВОЛОСЕВИЧ
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Клиенты «Райффайзенбанка» могут столкнуться со сложностями при проведении операций по картам банка. Соответствующее предупреждение появилось в Твиттер-аккаунте кредитной организации.

«Сейчас наблюдаются сложности с проведением операций по картам банка в банкоматах, торговых точках и сети интернет. Мы приносим свои извинения за неудобства», - говорится в сообщении банка.

Отмечается, что специалисты уже установили причину неполадок и работают над ее устранением. В колл-центре кредитной организации сообщили, что проблемы появились после обновление внтурибанковской системы, которое спровоцировала масштабный сбой. На территории всей России была нарушена работа интернет-банка, мобильного приложения и пластиковых карт.

«Райффайзенбанк» является дочерним банком одной из крупнейших австрийских банковских групп «Райффайзен банк интернациональ АГ».

Согласно данным ЦБ, по величине активов на 1 января 2018 года кредитная организация занимает 15-е место среди российских банков.

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