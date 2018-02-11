Видеоканал молчаливой домохозяйки из Китая набирает популярность в Youtube

11 Февр. 2018 2018-02-11T15:04:56+03:00

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Среди пользователей видеохостинга Youtube набирает популярность канал молодой девушки из Китая под названием «Семь слив». Главная героиня роликов молча занимается повседневными делами под релаксирующую музыку.

Все видео посвящены довольно разнообразному быту в глубокой провинции, однако китаянка при этом совсем не пользуется современными технологиями и электрическими приборами.

Девушка шьет платья на старинной швейной машинке с педалью, изготавливает для него краску из натуральных ингредиентов, делает косметику из цветов и бумагу из коры деревьев. И конечно, большое внимание уделяется приготовлению традиционных блюд.

Записи на канале собирают сотни тысяч просмотров, несмотря на то, что в них нет никаких инструкций или указаний, которые помогли бы поклонникам блогера повторить ее рецепты самостоятельно. Пользователи отмечают приятный видеоряд и умиротворяющий эффект от наблюдения за простым деревенским бытом.

Канал «Семь слив» появился только в августе 2017 года и с тех пор набрал 6,7 млн просмотров. Еще большей популярности девушка достигла в китайской соцсети Weibo, где у нее более миллиона подписчиков.