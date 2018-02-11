2018-02-11T15:12:58+03:00
Москва

Собянин рассказал о планах по строительству московского метро

По словам градоначальника, в ближайшие годы 95% жителей столицы будут жить в шаговой доступности от подземки
Дарья ИВАШКИНА
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Мэр Москвы Сергей СобянинМэр Москвы Сергей СобянинФото: Михаил ФРОЛОВ
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Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что 95% жителей столицы будут жить в шаговой доступности от метро. Причем, по словам градоначальника, произойдет это уже в ближайшие годы.

Также Собянин рассказал о планах на 2018 год. Как сообщил мэр, в этом году новые станции метро откроют в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовке и других районах города, а Люблинско-Дмитровская - салатовая - линия протянется до станции «Селигерская».

«В этом году метро придет в Солнцево, Ново-Переделкино, Рассказовку и другие районы. Примет пассажиров первый участок Большой кольцевой линии. Салатовая ветка протянется до станции "Селигерская". Наша цель на ближайшие годы - метро в шаговой доступности у 95% москвичей», - написал градоначальник в своем микроблоге в Twitter.

Кстати, как ранее сообщал сайт kp.ru, в течение 20 лет в московском метро появятся еще четыре радиальные линии. Возможность прокладки этих тоннелей закладывается при строительстве станций Третьего пересадочного контура.

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