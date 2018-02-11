Путин поручил создать комиссию по расследованию крушения самолета в Подмосковье

11 Февр. 2018 2018-02-11T17:25:54+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с гибелью людей в результате крушения самолета Ан-148 в Подмосковье.

Также он поручил правительству создать специальную комиссию по расследованию этой авиакатастрофы. Кроме того, по словам пресс-секретаря главы нашего государства Дмитрия Пескова, российский лидер дал поручения соответствующим ведомствам по проведению поисковых работ.

«Президент поручил правительству создать специальную комиссию в связи с авиакатастрофой в Подмосковье. <…> Путин также дал поручения соответствующим ведомствам по проведению необходимых поисковых работ», - приводит слова представителя Кремля ТАСС.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, самолет Ан-148, выполнявший 11 февраля рейс из Москвы в Орск, потерпел крушение в Раменском районе Подмосковья. Обломки воздушного судна обнаружили в районе деревни Степановское. По последним данным, на месте крушения уже найдены фрагменты 50 тел. Между тем известно, что всего в момент ЧП на борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить не удалось никому.