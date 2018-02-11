На место крушения АН-148 приехал Бастрыкин

11 Февр. 2018 2018-02-11T19:53:51+03:00

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По факту гибели Ан-148 в Московской области следователями СК России возбуждено уголовное дело предусмотренного статьей "нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

"По предварительным данным, борт "Саратовских авиалиний", вылетевший из аэропорта Домодедово с 65 пассажирами и 6 членами экипажа, потерпел крушение в Раменском районе Московской области, - сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

В ведомстве отметили, что глава СК России Александр Бастрыкин выехал к месту крушения самолета Ан-148 в Московской области. По его поручению для оказания практической помощи в расследовании туда направлены криминалисты Главного управления криминалистики СК РФ, имеющие большой опыт расследования авиакатастроф.

Следователи также работают в Саратове, Орске, Оренбурге, в аэропорту Домодедово.

"Изымается эксплуатационная документация в компании "Саратовские авиалинии", допрашиваются ее сотрудники. Кроме того, следователи устанавливают работников аэропорта "Домодедово", готовивших воздушное судно к полету, и уже приступили к их допросам. Проводится аналогичная работа и по линии диспетчерской службы аэропорта вылета. В рамках расследования уголовного дела изучается вся техническая составляющая подготовки потерпевшего крушение самолета к вылету, истребован список пассажиров", - отметила Петренко.

Бастрыкин распорядился проверить все возможные версии авиакатастрофы, в том числе погодные условия, человеческий фактор, техническое состояние самолета и другие возможные варианты развития событий.

Следованная группа СК России уже установила, что никаких сообщений о неисправности воздушного судна от экипажа перед крушением не поступало. Криминалисты приступили к осмотру места происшествия с применением новейшей криминалистической техники, с учетом большой площади для осмотра с воздуха используется квадрокоптер. По последним данным радиус разброса фрагментов самолета составляет не менее одного километра.