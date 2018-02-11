Катастрофа Ан-148 стала крупнейшей в мире по числу жертв после крушения Ту-154 под Сочи

11 Февр. 2018 2018-02-11T22:39:10+03:00

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Авиакатастрофа с Ан-148 в Подмосковье, в результате которой погиб 71 человека, стала крупнейшей в мире по числу жертв после крушения самолета Ту-154 под Сочи в декабре 2016 года.

Напомним, Ан-148, вылетевший в это воскресенье, 11 февраля, из аэропорта Домодедово в Орск, упал в Раменском районе Подмосковья. ЧП случилось через несколько минут после взлета. Известно, что на борту лайнера находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Никому из них выжить не удалось.

А крушение Ту-154 Минобороны России произошло 25 декабря 2016 года. Тогда самолет упал в Черное море вскоре после вылета из аэропорта Адлера. На борту воздушного судна находились 92 человека - военнослужащие, журналисты, глава фонда «Справедливая помощь» Елизавета Глинка и артисты ансамбля имени Александрова. В результате ЧП все они погибли.