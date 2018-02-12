Пентагон заявил, что победить ИГ* в Сирии мешает Россия

12 Февр. 2018 2018-02-12T03:35:18+03:00

Пентагон заявил, что военное присутствие России в Сирии усложняет проведение операций коалиции против «Исламского государства»* Фото: REUTERS

Как утверждают в Минобороны США, российское военное присутствие в САР осложняет операции антиигиловской коалиции

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Пентагон заявил, что борьбе с ИГИЛ* в Сирии мешает военное присутствие России. Дескать, это усложняет проведение операций возглавляемой Америкой международной коалиции.

Так говорится в отчете генерального инспектората Минобороны США, где вновь упоминается об «опасных маневрах» наших летчиков, что, как утверждают авторы документа, повышает «риск непреднамеренных перестрелок».

«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ*. Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских», - приводит выдержки из доклада телеканал RT.

Кроме того, Пентагон жалуется, что Россия «не раз с убеждённостью» заявляла о фактическом разгроме ИГИЛ*, «а потому США и их союзники должны покинуть» Сирию.

«В этой связи не исключено, что в предстоящем году на силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии», - недовольны в американском министерстве.

*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.

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