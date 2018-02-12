Пентагон заявил, что победить ИГ* в Сирии мешает Россия
Пентагон заявил, что борьбе с ИГИЛ* в Сирии мешает военное присутствие России. Дескать, это усложняет проведение операций возглавляемой Америкой международной коалиции.
Так говорится в отчете генерального инспектората Минобороны США, где вновь упоминается об «опасных маневрах» наших летчиков, что, как утверждают авторы документа, повышает «риск непреднамеренных перестрелок».
«Российское военное присутствие в Сирии продолжило осложнять проведение операций против ИГ*. Российские самолеты, как и прежде, совершали опасные маневры вблизи американских», - приводит выдержки из доклада телеканал RT.
Кроме того, Пентагон жалуется, что Россия «не раз с убеждённостью» заявляла о фактическом разгроме ИГИЛ*, «а потому США и их союзники должны покинуть» Сирию.
«В этой связи не исключено, что в предстоящем году на силы коалиции будет оказываться повышенное давление по дипломатическим и военным каналам с целью добиться их ухода из Сирии», - недовольны в американском министерстве.
*ИГ, ИГИЛ – террористическая группировка «Исламское государство», запрещенная во многих странах, в том числе и в России.
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