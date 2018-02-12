Скелетонист Никита Трегубов: "Американцы и британцы не здороваются с нами на Олимпиаде. Ну и пошли они"

12 Февр. 2018 2018-02-12T11:40:55+03:00

Никита Трегубов в 2014 году на соревнованиях в Сочи. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников

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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане российский скелетонист Никита Трегубов поведал, что некоторые соперники не здороваются с ним. Причем, по не совсем понятным причинам. Говоря о "нерукопожатных" спортсменах, наш спортсмен сказал:

- Американцы. Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они. Американцы политически против нас настроены. Мне без разницы, пишет "Спорт-Экспресс".

По итогам тренировочных заездов у нашего спортсмена - неплохие результаты, он идет вторым. "Зачетные" попытки у скелетонистов пройдут 15 и 16 февраля.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. За сборную России выступает 168 спортсменов из-за жестких санкций МОК.