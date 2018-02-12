2018-02-12T11:40:55+03:00
Спорт

Скелетонист Никита Трегубов: "Американцы и британцы не здороваются с нами на Олимпиаде. Ну и пошли они"

Российский спортсмен завершил тренировки на Играх в Пхенчхане
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments125
Никита Трегубов в 2014 году на соревнованиях в Сочи. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав КрасильниковНикита Трегубов в 2014 году на соревнованиях в Сочи. Фото ИТАР-ТАСС/ Станислав Красильников
Изменить размер текста:

На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане российский скелетонист Никита Трегубов поведал, что некоторые соперники не здороваются с ним. Причем, по не совсем понятным причинам. Говоря о "нерукопожатных" спортсменах, наш спортсмен сказал:

- Американцы. Они со мной не здороваются, а я с ними. Ничего страшного. А, и еще британцы. Почему? Не знаю. Мне вообще по фигу. Не здороваются, ну и пошли они. Американцы политически против нас настроены. Мне без разницы, пишет "Спорт-Экспресс".

По итогам тренировочных заездов у нашего спортсмена - неплохие результаты, он идет вторым. "Зачетные" попытки у скелетонистов пройдут 15 и 16 февраля.

Олимпиада 2018 в Пхенчхане проходит с 9 по 25 февраля. За сборную России выступает 168 спортсменов из-за жестких санкций МОК.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Россиянка Ирина Аввакумова стала четвертой в прыжках с нормального трамплина на Олимпиаде
Суд в Москве арестовал украинца, подозреваемого в шпионаже против РФ
В МВД Украины подтвердили задержание Саакашвили
Львы загрызли браконьера, охотившегося в заповеднике
МАК сформировал комиссию для расследования жесткой посадки вертолета в Томской области
Один человек погиб при столкновении пассажирских поездов в Австрии
Медведев ввел tax free в четырех регионах России
В сети появилось видео задержания Саакашвили
Сербия и Хорватия могут обратиться в международный арбитраж из-за линии границы на Дунае
Семьи погибших при крушении Ан-148 получат по три миллиона рублей
Медведев подписал постановление о проведении альтернативных соревнований для российских спортсменов
Саакашвили задержали в ресторане в Киеве
МАК подтвердил обнаружение двух черных ящиков на месте крушения Ан-148
После крушения Ан-148 на маршруте Москва-Орск изменился авиаперевозчик
В Федерации фигурного катания ответили на критику американки Вагнер в адрес Загитовой
Глава МИД Нидерландов солгал о том, что встречался с Путиным в 2006-м
Сборная России сыграет за "бронзу" олимпийского турнира по смешанному керлингу
Порошенко вновь заговорил о бойкоте чемпионата мира по футболу в РФ
Умер российский актер Дмитрий Соловьев