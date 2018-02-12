2018-02-12T13:33:10+03:00
Политика

Клинцевич решил покинуть пост первого зампреда комитета Совфеда по обороне

По данным источника, его место займет сенатор от Карелии Александр Ракитин
Екатерина БОЛГОВА
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Сенатор Франц КлинцевичСенатор Франц КлинцевичФото: Иван ВИСЛОВ
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В понедельник, 12 февраля, стало известно, что Франц Клинцевич решил уйти с поста первого заместителя председателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности.

Его место займет сенатор от Карелии Александр Ракитин, который был главой УФСБ России по Западному военному округу до сентября прошлого года .

«Вопрос о назначении Ракитина вместо Клинцевича будет рассмотрен на заседании 14 февраля», — передает РИА Новости сообщение источника в Совете Федерации.

Отмечается, что Клинцевич станет рядовым сенатором.

Франц Клинцевич является членом Совета Федерации России с сентября 2015 года. Он представляет Смоленскую область. Как сообщал сайт kp.ru, в августе прошлого года Клинцевич прдложил разрешить провести гей-парад в Москве в День ВДВ, 2 августа. "Это, конечно, десантный юмор, но я не стыжусь его. Конечно, всех разгонят. Для десантников и даже для ряженных будет большой подарок. Ведь все нормальные мужики любят женщин", - заявлял сенатор.

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