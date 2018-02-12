В Госдуме поддержали предложение о переносе школьных каникул

12 Февр. 2018 2018-02-12T13:47:45+03:00

В России могут перенести зимние школьные каникулы Фото: "КП" Архив

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Заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов поддержал предложение перенести зимние школьные каникулы для развития горнолыжного туризма.

«Это очень правильно. Мы действительно не пользуемся на 100% туристическими преференциями, которые создаёт наше государство, мы даём не все возможности детям», - сказал Чернышов.

По его словам, перенос каникул позволить использовать курорты в Сочи и Северного Кавказа для развития детских спортивных навыков.

Как сообщал сайт kp.ru, вице-премьер РФ Александр Хлопонин ранее заявил, что кабмин прорабатывает идею переноса каникул для развития горнолыжного туризма на Северном Кавказе.

При этом Минобрнауки РФ заявили, что не поддерживают такую инициативу.

"По поручению президента РФ Минобрнауки России ранее уже изучало вопрос о возможности установления скользящего графика", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства, передает "Интерфакс".