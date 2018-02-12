Знаменосец олимпийских атлетов из России назвала своих любимых спортсменов

12 Февр. 2018 2018-02-12T14:39:36+03:00

Хон Хе Лин рассказала, что всегда следит за соревнования по фигурному катанию и художественной гимнастике

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Волонтер-знаменосец олимпийских атлетов из России на церемонии открытия Олимпиады в Пхёнчхане Хон Хе Лин назвала своих любимых российских спортсменов.

«В России много великих спортсменов, поэтому я всегда обращаю внимание на них на Олимпийских играх. Я большая поклонница фигурного катания и художественной гимнастики. К тому же, у России есть Виктор Ан, который раньше выступал за сборную Южной Кореи. Поэтому у меня сложилось хорошее впечатление от российских спортсменов», — сказала Лин.

Она отметила, что большинство ее любимых российских атлетов уже закончили свою спортивную карьеру, но она все равно продолжает следить за россиянами.

«Хотя большинство моих любимых спортсменов, таких как Евгений Плющенко и Евгения Канаева, уже завершили карьеру, я продолжаю следить за российскими спортсменами», — добавила волонтер, передает ТАСС.

Как сообщал сайт kp.ru, на Олимпийских играх в южнокорейском Пхенчхане российская сборная выступает под названием «Олимпийские атлеты из России». На церемонии открытия олимпийский флаг перед нашими спортсменами несла девушка-волонтер, назначенная организаторами.