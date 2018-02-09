Церемония открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане. Прямая онлайн-трансляция 9 февраля 2018 года

9 Февр. 2018 2018-02-08T21:37:35+03:00

В пятницу, 9 февраля, в Пхенчхане состоится церемония открытия зимней Олимпиады 2018. Фото: REUTERS

В Пхенчхане в пятницу 9 февраля открывается зимняя Олимпиада 2018 в Пхенчхане. Онлайн-трансляция начнется в 14:00 по московскому времени, кто знаменосец сборной России, расписание телетрансляций, когда Россия (ОАР) появится на параде атлетов

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В пятницу, 9 февраля, в южнокорейском городе Пхенчхан стартуют зимние Олимпийские игры 2018 года. Весь мир будет ожидать церемонии открытия Олимпиады 2018. Сборная России выступит на этой Олимпиаде под нейтральным олимпийским флагом и названием "Олимпийские атлеты России" (ОАР). "КП" рассказывает подробности главного события предстоящего дня - церемонии открытия зимней Олимпиады 2018.

Когда выйдет на парад атлетов сборная России церемонии Открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане

На этой церемонии открытия в основу порядка выхода команды будет положен корейский алфавит. Поэтому сборной России, команде ОАР, достался номер 55. Перед нам будет Австрия, а позади - Узбекистан.

Кто будет знаменосцем сборной России на церемонии Открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане

Знаменосца из состава сборных России по разным видом спорта не будет. Олимпийский флаг у россиян понесет специально назначенный оргкомитетом волонтер.

Расписание телетрансляции церемонии Открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане

Прямая телетрансляция церемонии открытия зимней Олимпиады 2018 в Пхенчхане состоится в 14:00 по московскому времени на телеканале "Матч ТВ". Как ожидается, она продлится до 16:00.