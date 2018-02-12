Суд в Великобритании прекратил процесс по делу диссидента Буковского

12 Февр. 2018 2018-02-12T21:41:10+03:00

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В понедельник, 12 февраля, стало известно, что Королевский суд британского города Кембридж остановил процесс по делу бывшего советского диссидента Владимира Буковского, которого в 2015 году прокуратура Великобритании обвинила в изготовлении и хранении детской порнографии. Об этом сообщил адвокат писателя Роберт Браун.

По словам защитника, такое решение было принято на основании медицинских заключений. «Судопроизводство прекращено, Буковского судить не будут. Он плохо себя чувствует, у него очень плохое здоровье», - сказал юрист.

А вскоре эту информацию подтвердили в суде, уточнив, что у Буковского «серьезные заболевания сердца, легких, печени и почек», поэтому «было бы нечестно испытывать человека в таком состоянии», передает Би-би-си.

Напомним, Буковский провел в общей сложности 12 лет своей жизни в тюрьмах, лагерях и психиатрических больницах Советского Союза. А в 1976 году власти СССР обменяли этого диссидента и писателя на лидера компартии Чили Луиса Корвалана.