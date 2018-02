Знаменитый певец Вик Дамоне умер на 90-м году жизни

13 Февр. 2018 2018-02-13T03:48:03+03:00

Печальная весть пришла из США: после продолжительной болезни скончался знаменитый американский певец и актер Вик Дамоне.

Как сообщает телеканал Fox News, легендарный исполнитель, который считается частью золотой эпохи популярных в середине прошлого века лаунж-вокалистов, умер в медицинском центре в Майами-Бич в окружении родных и близких, 12 июня ему бы исполнилось 90 лет.

Поклонники его творчества выражают соболезнования семье певца.

СПРАВКА «КП»

Вик Дамоне (настоящее имя — Вито Фаринола) родился в Нью-Йорке в семье итальянских иммигрантов, его отец был электриком, а мать — учителем музыки по классу фортепиано. Юный Вито стал брать уроки вокала, вдохновленный своим любимым певцом Фрэнком Синатрой. Когда его приняли в джаз-оркестр, в качестве псевдонима взял себе девичью фамилию матери.

Певец занимался не только музыкой, но и снялся в нескольких популярных в Америке телесериалах, но никогда не считал себя звездой. Последний альбом Вика Дамоне вышел в 1997 году, а его визитными карточками считаются композиции You're Breaking My Heart и On The Street Where You Live.