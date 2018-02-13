2018-02-13T11:09:40+03:00
В мире

Пентагон анонсировал разработку радара дальнего распознавания

На его создание ведомство просит выделить около $350 млн
Юлия ЩЕРБАКОВА
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Пентагон просит $349 млн на разработку нового радараПентагон просит $349 млн на разработку нового радараФото: REUTERS
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Америка планирует получить к 2020 году радар дальнего распознавания. На его разработку Пентагон запросил 349 миллионов долларов. Об этом заявил представитель ведомства директор по операциям национального Агентства по ПРО Гэри Пэннетт.

«В рамках бюджетного запроса на 2019 финансовый год мы попросили выделить $349 миллиона на разработку данного радара… Этот радар, который мы рассчитываем получить в 2020 году, является важным элементом для развития наших возможностей по распознаванию целей», - заявил Пэннетт во время своего публичного выступления.

Напомним, что накануне, в понедельник, 12 февраля, администрация США представила на рассмотрение Конгресса проект бюджета на 2019 год. Этот документ в ближайшее время должен быть согласован, так как новый финансовый год стартует раньше календарного — 1 октября 2018 года, передает сайт телеканала «Звезда».

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