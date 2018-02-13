В ДНР отрицают продвижение украинских войск вглубь Донбасса

СЕГОДНЯ 12:31 2018-02-13T12:31:10+03:00

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В оперативном командовании Донецкой народной республики (ДНР) заявили, что сообщение о продвижении украинских войск вглубь Донбасса не соответствует действительности. Ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что на отдельных направлениях войска незалежной продвинулись «на 10 и более километров и улучшили свои позиции».

«Это бред, у нас такого километража "серых зон" не было нигде. Если они так считают, то они должны были войти на нашу территорию. На нашу территорию они нигде не входили», - сообщили в ДНР, передает РИА Новости.

По словам собеседника информагентства, украинские войска занимали ряд «не совсем удачных» участков в «серой зоне». «Это демонстрация якобы геройских поступков, которых нет», - оценили в командовании ДНР заявление Турчинова о продвижениях.

5 февраля заместитель командующего Вооруженными силами ДНР Эдуард Басурин сообщал о подготовке Украины к наступлению. «Вопреки Минским договоренностям украинское военное командование стягивает к линии фронта тяжелое вооружение, выводя его из мест временного хранения, что ежедневно отмечается в отчетах Миссии ОБСЕ», - сказал Басурин.