2018-02-13T13:24:11+03:00
Спорт

Россиянка Софья Просвирнова вышла в полуфинал Олимпиады 2018 в шорт-треке, победив чемпионку мира

На финише дистанции она обошла Фань Кэсинь
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
Поделиться:
Комментарии: comments2
Россиянка победила китайскую спортсменку в четвертьфинале.Россиянка победила китайскую спортсменку в четвертьфинале.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане во вторник, 13 февраля, прошел очередной раунд соревнований в шорт-треке среди женщин на дистанции 500 метров. Наша предстаивтельница Софья Просвирнова в своем четвертьфинальном забеге одержала победу.

На финише дистанции на последнем вираже она обошла семикратную чемпионку мира Фань Кэсинь, обойдя ее на вираже. Победителя определил фотофиниш. Результат нашей спортсменки - 43,466 секунды, у китаянки - 43,485 секунды. Обе спортсменки пробились в следующий раунд.

Полуфинал олимпийского турнира по шорт-треку пройдет чуть позднее. Просвирнова является единственным предстаивтелем нашей страны в этом виде программы.

Теперь наша спортсменка выступит в первом полуфинале вместе с той же китаянкой, итальянкой Арианой Фонтаной и кореянкой Чой Минджейонг.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Форвард Ковальчук прокомментировал поражение российских хоккеисток в Пхенчхане
Виновато ли обледенение датчиков: СК проверит предложенную МАК версию крушения Ан-148
Россиянам напомнили про февральские праздники
Хоккеист Алексей Яшин выступит на Олимпиаде как комментатор
Евросоюз проследит за ситуацией с выдворением Михаила Саакашвили с Украины
Титов сообщил о двух новых бизнесменах, пожелавших вернуться в Россию
СМИ: Полиция проверяет здание британского парламента после сообщения о подозрительном предмете
Суд запустил в «ВИМ-Авиа» процедуру банкротства
В центре Киева произошла стрельба
Россельхознадзор запретил ввоз яблок с 31 белорусского предприятия
Похищенных из Крыма военных приговорили в Киеве к заключению
Центробанк подготовил законопроект об ограничении процентов по займам «до зарплаты»
В МАК назвали одну из возможных причин крушения Ан-148 в Подмосковье
Мединский призвал ФАС обратить внимание на долю "Пятидесяти оттенков свободы" в прокате
МЧС расширило зону поиска на месте крушения Ан-148 в Подмосковье
ЦИК: штаб Путина отказался от бесплатного эфирного времени для дебатов
МЭА: К концу года США обгонят РФ и Саудовскую Аравию по объему нефтедобычи
Песков заявил, что в отличие от Обамы у Путина нет парадного портрета
В Белграде футболисты почтят минутой молчания память жертв крушения Ан-148
Россиянин Александр Большунов - в финале спринта Олимпиады 2018 в Пхенчхане