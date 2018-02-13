Россиянка Софья Просвирнова вышла в полуфинал Олимпиады 2018 в шорт-треке, победив чемпионку мира
На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане во вторник, 13 февраля, прошел очередной раунд соревнований в шорт-треке среди женщин на дистанции 500 метров. Наша предстаивтельница Софья Просвирнова в своем четвертьфинальном забеге одержала победу.
На финише дистанции на последнем вираже она обошла семикратную чемпионку мира Фань Кэсинь, обойдя ее на вираже. Победителя определил фотофиниш. Результат нашей спортсменки - 43,466 секунды, у китаянки - 43,485 секунды. Обе спортсменки пробились в следующий раунд.
Полуфинал олимпийского турнира по шорт-треку пройдет чуть позднее. Просвирнова является единственным предстаивтелем нашей страны в этом виде программы.
Теперь наша спортсменка выступит в первом полуфинале вместе с той же китаянкой, итальянкой Арианой Фонтаной и кореянкой Чой Минджейонг.