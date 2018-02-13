Глава Федерации керлинга России о матче за бронзу на Олимпиаде: У норвежцев было преимущество

13 Февр. 19:13 2018-02-13T19:13:33+03:00

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Президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев считает, что у норвежских соперников Анастасии Брызгаловой и Александра Крушельницкого было преимущество. Победу же российского дуэта Свищев назвал героической.

«Все видели, как Насте и Саше немного не повезло в полуфинале. Матч закончился поздно, пока добрались до гостиницы, а рано утром уже надо было вставать, выходить на поединок за бронзу. В этом плане преимущество было у норвежцев – они вчера весь день отдыхали, готовились к матчу», - рассказал Свищев «Советскому спорту».

По словам президента Федерации керлинга России, Брызгалова и Крушельницкий шли к победе долго и теперь вошли в историю. Стоит заметить, что спортсмены уже побеждали на чемпионатах мира в миксте и дабл-миксте.

Напомним, сегодня, 13 февраля, россияне одержали победу над норвежской командой со счетом 8:4. Команды боролись за бронзовую медаль в смешанном керлинге на Олимпиаде в Пхенчхане. До этого в полуфинале российский дуэт проиграл команде из Швейцарии, сообщает сайт kp.ru.