2018-02-13T04:47:22+03:00
Спорт

Сборная России по керлингу выиграла олимпийскую "бронзу" в дабл-миксте

В решающем поединке наша пара Крушельницкий - Брызгалова победила команду Норвегии со счетом 8:4
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Российский дуэт Крушельницкий - Брызгалова.Российский дуэт Крушельницкий - Брызгалова.Фото: REUTERS
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На Олимпиаде 2018 в Пхенчхане во вторник, 13 февраля, были разыграны медали в смешанном керлинге. Российская команда Александр Крушельницкий - Анастасия Брызгалова после поражения в полуфинале от команды Швейцарии сражались за "бронзу" олимпийского турнира с командой Норвегии. И чемпионы мира 2016, россияне, добились нужного результата.

Россияне победили норвежский дуэт Кристин Скаслиен - Магнус Недреготтен. Во второй игре Олимпиады 2018 наша команда победила со счетом 4:3. И сейчас повторили результат. Итоговый счет поединка - 8:4 в нашу пользу.

Смешанный керлинг, то есть соревнования где выступают за команду вместо четырех человек, пара мужчина и женщина, впервые появился на Олимпиаде 2018 в Пхенчхане. И впервые российские керлингисты выиграли олимпийскую медаль для нашей страны.

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