"МиГ" предупредил Украину о рисках от модернизации истребителей в штурмовики
Безусловно, после сбитого летом 2014 года самолета авиакомпании Malaysia Airlines, Украина может делать в своем воздушном пространстве абсолютно все, что ей заблагорассудится. Международные авиакомпании уже давно нашли воздушные коридоры, которые не пересекаются с территорией "незалежной".
Именно потому новости об открытии на Львовском авиационно-ремонтном заводе линии по модернизации советских истребителей МиГ-29 ВВС Украины уже не вызвали особого волнения в информационном пространстве. Отреагировали только специалисты.
"Целью этой модернизации является переделка фронтового истребителя в штурмовик и параллельно решается задача продления срока службы самолетов до 35-40 лет, - сообщает украинский еженедельник "Деловая столица".
Это сообщение прокомментировал департамент информационной политики и общественных коммуникаций АО "РСК "МиГ".
- Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития – сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик.
В самолетостроительной корпорации подчеркнули, что затея Киева может оказаться по-настоящему опасной - в тамошних условиях успешно продлить ресурс самолетов МиГ-29 на 20-40 лет почти невозможно.
- Устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин, - говороится в заявлении компаниии, поступившем в редакцию сайта "Комсомольской правды".
Эксперты предприятия также отметили, что страны, пережившие модернизацию авиационного транспорта на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.
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