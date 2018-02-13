"МиГ" предупредил Украину о рисках от модернизации истребителей в штурмовики

13 Февр. 21:14 2018-02-14T02:49:31+03:00

Продление ресурса самолетов МиГ-29 на 20-40 лет на мощностях имеющихся ремонтных заводов небезопасно для дальнейшего использования данных самолетов. Фото: Михаил Палинчак/ТАСС

Изменить размер текста: A A

Безусловно, после сбитого летом 2014 года самолета авиакомпании Malaysia Airlines, Украина может делать в своем воздушном пространстве абсолютно все, что ей заблагорассудится. Международные авиакомпании уже давно нашли воздушные коридоры, которые не пересекаются с территорией "незалежной".

Именно потому новости об открытии на Львовском авиационно-ремонтном заводе линии по модернизации советских истребителей МиГ-29 ВВС Украины уже не вызвали особого волнения в информационном пространстве. Отреагировали только специалисты.

"Целью этой модернизации является переделка фронтового истребителя в штурмовик и параллельно решается задача продления срока службы самолетов до 35-40 лет, - сообщает украинский еженедельник "Деловая столица".

Это сообщение прокомментировал департамент информационной политики и общественных коммуникаций АО "РСК "МиГ".

- Скорость реакции украинских конструкторов на новые требования к современной авиационной технике меркнет по сравнению с их креативностью. Пока ведущие мировые авиастроительные компании работают над максимальной многофункциональностью, украинский ОПК выбрал альтернативный путь развития – сделать из хорошего истребителя посредственный штурмовик.

В самолетостроительной корпорации подчеркнули, что затея Киева может оказаться по-настоящему опасной - в тамошних условиях успешно продлить ресурс самолетов МиГ-29 на 20-40 лет почти невозможно.

- Устаревшая конструкторская документация, возможно, полученная незаконным путем, не учитывает нескольких десятилетий эксплуатации этих машин, - говороится в заявлении компаниии, поступившем в редакцию сайта "Комсомольской правды".

Эксперты предприятия также отметили, что страны, пережившие модернизацию авиационного транспорта на украинских предприятиях, впоследствии обращаются к компании-разработчику за помощью и официальным продлением ресурса.