2018-02-13T23:15:02+03:00
В мире

В офис Обамы приехала полиция из-за обнаруженного там белого порошка

Конверт без обратного адреса отправили из Гонконга
Юлия ДИВЕЕВА
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44-й президент США Барак Обама44-й президент США Барак Обама
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В вашингтонский офис экс-президента США Барака Обамы прибыла полиция после того, как в здании был обнаружен неопознанный белый порошок. О чрезвычайной ситуации сообщила городская пожарная служба.

Как передает телеканал Fox 5, речь идет о письме с белым порошком внутри, которое было отправлено из Гонконга неизвестными. На конверте не стоит обратный адрес, а вот получателем значится Всемирный фонд дикой природы, в здании которого арендует помещение Обама.

На место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы, а также ФБР и Секретной службы США. Начато расследование инцидента. Уже известно, что всех напугала детская присыпка.

Семья Обамы живет в районе Калорама, округ Колумбия, недалеко от офисного здания. Неясно, был ли бывший президент в офисе, когда об этом инциденте сообщили.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что накануне на адрес квартиры Дональда-Трампа-младшего пришел конверт без обратного адреса с неизвестным веществом внутри. В результате супругу Трампа-младшего Ванессу и еще нескольких сотрудников обслуживающего персонала отправили в больницу для обследования. Позже установили, что порошок также был безвреден.

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